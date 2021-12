மாநில செய்திகள்

ஒமைக்ரான் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து விமான நிலையம், கிங்ஸ் ஆஸ்பத்திரியில் மத்திய நிபுணர் குழுவினர் ஆய்வு + "||" + Central expert team at the airport, King's Hospital, studies on omega-3 preventive measures

ஒமைக்ரான் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து விமான நிலையம், கிங்ஸ் ஆஸ்பத்திரியில் மத்திய நிபுணர் குழுவினர் ஆய்வு