மாநில செய்திகள்

வெளிநாட்டில் வேலைவாங்கி தருவதாக கூறி ரூ1 கோடியே 65 லட்சம் மோசடிபெண் உள்பட 6 பேர் மீது வழக்கு + "||" + Police have registered a case against six persons, including a woman, for allegedly defrauding 179 people of Rs 1.65 crore by offering them jobs abroad.

வெளிநாட்டில் வேலைவாங்கி தருவதாக கூறி ரூ1 கோடியே 65 லட்சம் மோசடிபெண் உள்பட 6 பேர் மீது வழக்கு