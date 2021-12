மாநில செய்திகள்

மதுபான குடோன்களில் கலால் துறையினர் அதிரடி சோதனை வருமான இழப்பு ஏற்படுத்தினால் உரிமம் ரத்து + "||" + The excise department conducted an action check on the liquor coupons. Deputy Commissioner Sudhakar warned that the license would be revoked if it caused loss of revenue to the state.

