மாநில செய்திகள்

ஆள்மாறாட்டம் செய்து சொத்தை அபகரிக்க முயற்சி4 பேர் மீது சி பி சி ஐ டி போலீசார் வழக்குப்பதிவு + "||" + The CPCID has registered a case against 4 persons who tried to embezzle property under the guise of impersonation. Police have filed a case.

