மாநில செய்திகள்

தை அமாவாசையை முன்னிட்டுபுதுவை கடற்கரையில் தீர்த்தவாரி நிகழ்ச்சிதிரளான பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் + "||" + Tirthwari was held at Puthuvai beach on the eve of the Thai New Moon. A large number of devotees performed Sami darshan.

தை அமாவாசையை முன்னிட்டுபுதுவை கடற்கரையில் தீர்த்தவாரி நிகழ்ச்சிதிரளான பக்தர்கள் சாமி தரிசனம்