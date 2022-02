மாநில செய்திகள்

மாயாஜால பட்ஜெட்நாராயணசாமி குற்றச்சாட்டு + "||" + Former First Minister Narayanasamy has accused the Union government of filing a "magical budget".

