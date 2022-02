மாநில செய்திகள்

கொரோனா தொற்று தடுப்பு வழிமுறைகளை பின்பற்றி புத்தக கண்காட்சியை 16-ந் தேதி முதல் நடத்த அனுமதி

Permission to hold book fair from 16th following Corona infection prevention guidelines

