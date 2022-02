மாநில செய்திகள்

கொரோனா விடுமுறைக்குப் பின் பள்ளி கல்லூரிகள் திறப்புமாணவ மாணவிகள் உற்சாகமாக வந்தனர் + "||" + Students are excited about the reopening of schools and colleges after the Corona holidays in puducherry.

கொரோனா விடுமுறைக்குப் பின் பள்ளி கல்லூரிகள் திறப்புமாணவ மாணவிகள் உற்சாகமாக வந்தனர்