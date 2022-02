மாநில செய்திகள்

நீட் விலக்கு மசோதாவைதமிழக கவர்னர் திருப்பி அனுப்பியது ஜனநாயகத்துக்கு எதிரானதுநாராயணசாமி பேட்டி + "||" + Former First Minister Narayanasamy has said that the Tamil Nadu governor's return of the NEET exemption bill was anti-democratic.

