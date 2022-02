மாநில செய்திகள்

மனைவி குடும்பம் நடத்த வர மறுப்பு: பூச்சி மருந்து குடித்து கணவன் தற்கொலை + "||" + Husband commits suicide by drinking pesticide after wife refuses to live with him

மனைவி குடும்பம் நடத்த வர மறுப்பு: பூச்சி மருந்து குடித்து கணவன் தற்கொலை