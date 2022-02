மாநில செய்திகள்

இரு சக்கர வாகனம் மீது கார் மோதிய விபத்தில் ஒருவர் பலி + "||" + One killed in car crash with two-wheeler

இரு சக்கர வாகனம் மீது கார் மோதிய விபத்தில் ஒருவர் பலி