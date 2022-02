மாநில செய்திகள்

ஓய்வு பெற்ற தலைமை ஆசிரியரை கத்தியால் குத்தி நகைகளை கொள்ளையடித்த தந்தை மகன் உட்பட 4 பேர் கைது. + "||" + Four people, including a father and son, have been arrested for stabbing a retired headmaster and robbing him of jewelery.

