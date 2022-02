மாநில செய்திகள்

புதுச்சேரியில் இன்று கொரோனாவுக்கு 3 பேர் பலி + "||" + In puducherry, 186 people have been diagnosed with corona infection and 3 have died.

