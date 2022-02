மாநில செய்திகள்

புதுவை அருகே நெஞ்சை பதற வைத்த சம்பவம்ஆழ்துளை கிணறுக்காக தோண்டப்பட்ட பக்கவாட்டு குழியில் விழுந்து 2 குழந்தைகள் பலிஒரேநேரத்தில் இழந்ததால் பெற்றோர் கதறல் + "||" + 2 children killed after falling into side pit dug for deep well

புதுவை அருகே நெஞ்சை பதற வைத்த சம்பவம்ஆழ்துளை கிணறுக்காக தோண்டப்பட்ட பக்கவாட்டு குழியில் விழுந்து 2 குழந்தைகள் பலிஒரேநேரத்தில் இழந்ததால் பெற்றோர் கதறல்