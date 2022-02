மாநில செய்திகள்

ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போது வாகனம் மோதி போலீஸ்காரர் பலி + "||" + Policeman killed in vehicle collision while on patrol

ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போது வாகனம் மோதி போலீஸ்காரர் பலி