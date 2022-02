மாநில செய்திகள்

‘வைரமுத்து இலக்கியம் 50’ இலச்சினையை முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்டார் + "||" + The ‘Diamond Literature 50’ logo was unveiled by First Minister MK Stalin

‘வைரமுத்து இலக்கியம் 50’ இலச்சினையை முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்டார்