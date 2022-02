மாநில செய்திகள்

பாலியல் தொல்லை கொடுத்த ஆசிரியர் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது + "||" + Teacher who sexually harassed was arrested under the Pocso Act

பாலியல் தொல்லை கொடுத்த ஆசிரியர் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது