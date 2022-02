மாநில செய்திகள்

சென்னை மாநகராட்சி தேர்தல்: வாக்குபதிவு எந்திரங்களில் பெயர் பொருத்தும் பணி தீவிரம் + "||" + Chennai Corporation Election: Intensity of work to match name in voting machines

சென்னை மாநகராட்சி தேர்தல்: வாக்குபதிவு எந்திரங்களில் பெயர் பொருத்தும் பணி தீவிரம்