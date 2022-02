மாநில செய்திகள்

ரஷியா- உக்ரைன் போர் பதற்றத்தால் பங்கு சந்தை வீழ்ச்சி தங்கம் விலை மேலும் உயர வாய்ப்பு + "||" + Stock market fall due to Russia-Ukraine war tensions Gold prices are likely to rise further

ரஷியா- உக்ரைன் போர் பதற்றத்தால் பங்கு சந்தை வீழ்ச்சி தங்கம் விலை மேலும் உயர வாய்ப்பு