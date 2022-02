ஆளுங்கட்சி தொடர்ந்து முறைகேட்டில் ஈடுபட்டால் தமிழகத்திலும் சட்டசபையை முடக்கும் சூழ்நிலை ஏற்படலாம்

மாநில செய்திகள்

ஆளுங்கட்சி தொடர்ந்து முறைகேட்டில் ஈடுபட்டால் தமிழகத்திலும் சட்டசபையை முடக்கும் சூழ்நிலை ஏற்படலாம் + "||" + If the ruling party continues to engage in malpractice, a situation may arise in Tamil Nadu where the assembly will be paralyzed

