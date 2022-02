மாநில செய்திகள்

புதுச்சேரிக்கு சுற்றுலா வந்த போதுகடல் அலையில் சிக்கி தத்தளித்த கல்லூரி மாணவர்கள்காப்பாற்றிய போலீஸ்காரருக்கு பாராட்டு குவிகிறது + "||" + Praise be to the policeman who rescued the college students who were caught in the wave while bathing in the sea at a tourist spot in Pondicherry.

