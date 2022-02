மாநில செய்திகள்

இன்று மாசி மக தீர்த்தவாரி புதுவைக்கு வந்த உற்சவ மூர்த்திகள் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு + "||" + The idols of the festival came to Puduvai on the occasion of the Masi Maga Tirthawari today. Heavy police security has been put in place at Vaithikkuppam beach.

