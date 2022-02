மாநில செய்திகள்

மாணவர்களிடம் கல்விக்கட்டணம் கேட்டு தொல்லை கொடுக்கக்கூடாது + "||" + dont harass the students by asking tuition fees

மாணவர்களிடம் கல்விக்கட்டணம் கேட்டு தொல்லை கொடுக்கக்கூடாது