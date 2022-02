மாநில செய்திகள்

‘மாநில உரிமைக்கும், தமிழக வளர்ச்சிக்கும் உள்ளாட்சியிலும் தி.மு.க. ஆட்சி தொடரட்டும்' - முதல்-அமைச்சர் வீடியோ பதிவு மூலம் வேண்டுகோள் + "||" + ‘The DMK is committed to the rights of the state and the development of Tamil Nadu. Let the regime continue '

‘மாநில உரிமைக்கும், தமிழக வளர்ச்சிக்கும் உள்ளாட்சியிலும் தி.மு.க. ஆட்சி தொடரட்டும்' - முதல்-அமைச்சர் வீடியோ பதிவு மூலம் வேண்டுகோள்