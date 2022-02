மாநில செய்திகள்

முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுடன் சி.எஸ்.ஐ. பேராயர்கள் சந்திப்பு - தி.மு.க. கூட்டணி வேட்பாளர்களுக்கு ஆதரவு தெரிவித்தனர் + "||" + CSI with First Minister MK Stalin Archbishops Meeting - DMK Expressed support for the coalition candidates

முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுடன் சி.எஸ்.ஐ. பேராயர்கள் சந்திப்பு - தி.மு.க. கூட்டணி வேட்பாளர்களுக்கு ஆதரவு தெரிவித்தனர்