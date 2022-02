மாநில செய்திகள்

மேலதிகாரி ஆய்வுக்கு வந்ததை பார்த்த ரேஷன் கடை ஊழியர் மயங்கி விழுந்து உயிரிழப்பு + "||" + Ration shop employee fainted and died when he saw his superior coming for inspection

மேலதிகாரி ஆய்வுக்கு வந்ததை பார்த்த ரேஷன் கடை ஊழியர் மயங்கி விழுந்து உயிரிழப்பு