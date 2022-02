மாநில செய்திகள்

வீரப்பனின் அண்ணன் மாதையனுக்கு 'பரோல்' கேட்டு மனு; அரசு பதில் அளிக்க ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Petition seeking parole for Veerappan brother Madhayan The court ordered the government to respond

