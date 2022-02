மாநில செய்திகள்

95 வயதிலும் ஜனநாயக கடமையாற்ற ஆர்வத்துடன் வாக்களிக்க வந்த மூதாட்டி + "||" + 95-year-old grandmother who came to vote eagerly

