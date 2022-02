மாநில செய்திகள்

தலைமை செயலகத்தை சுகாதாரத்துறை ஊழியர்கள் முற்றுகையிட முயற்சி + "||" + Attempt by health workers to besiege the head Secretariat

தலைமை செயலகத்தை சுகாதாரத்துறை ஊழியர்கள் முற்றுகையிட முயற்சி