மாநில செய்திகள்

வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் ரகளை; போடியில் வாக்கு எண்ணிக்கை நிறுத்தம்..! + "||" + Stopping the counting of votes in the podi

வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் ரகளை; போடியில் வாக்கு எண்ணிக்கை நிறுத்தம்..!