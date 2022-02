மாநில செய்திகள்

வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் வைக்கப்பட்டிருந்த அறையின் சாவி தொலைந்ததால் பரபரப்பு பூட்டை அறுத்து திறந்தனர் + "||" + The key to the room where the voting machines were kept was lost and the lock was opened

வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் வைக்கப்பட்டிருந்த அறையின் சாவி தொலைந்ததால் பரபரப்பு பூட்டை அறுத்து திறந்தனர்