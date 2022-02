மாநில செய்திகள்

ரூ.17 லட்சம் கடன் வாங்கி மோசடி செய்த பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்...! + "||" + The headmaster of a school who took a loan of Rs 17 lakh and committed fraud

ரூ.17 லட்சம் கடன் வாங்கி மோசடி செய்த பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்...!