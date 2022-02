மாநில செய்திகள்

உள்ளாட்சி தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற காங்கிரஸ் கவுன்சிலர்களுடன் ராகுல்காந்தி நாளை கலந்துரையாடல் + "||" + Discussing Rahulkandi tomorrow with Congress Councils who won the local election

உள்ளாட்சி தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற காங்கிரஸ் கவுன்சிலர்களுடன் ராகுல்காந்தி நாளை கலந்துரையாடல்