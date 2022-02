மாநில செய்திகள்

ஒரு வேளை சாப்பாடுதான் கிடைக்கிறது: ‘குண்டுகள் வெடிப்பதால் பாதாள அறைகளுக்குள் முடங்கி கிடக்கிறோம்' + "||" + Only food is available: 'We are paralyzed in the cellars by the explosion of bombs'

ஒரு வேளை சாப்பாடுதான் கிடைக்கிறது: ‘குண்டுகள் வெடிப்பதால் பாதாள அறைகளுக்குள் முடங்கி கிடக்கிறோம்'