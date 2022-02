சென்னை புத்தக கண்காட்சிக்கு வைரமுத்து இன்று வருகிறார் - தன்னுடைய படைப்புகளில் வாசகர்களுக்கு கையொப்பம் இடுகிறார்

மாநில செய்திகள்

சென்னை புத்தக கண்காட்சிக்கு வைரமுத்து இன்று வருகிறார் - தன்னுடைய படைப்புகளில் வாசகர்களுக்கு கையொப்பம் இடுகிறார் + "||" + Vairamuthu is coming to the Chennai Book Fair today - signing his works for readers

சென்னை புத்தக கண்காட்சிக்கு வைரமுத்து இன்று வருகிறார் - தன்னுடைய படைப்புகளில் வாசகர்களுக்கு கையொப்பம் இடுகிறார்