மாநில செய்திகள்

இலங்கையில் தமிழர்களை காக்க ஐ.நா.சபையில் இந்தியா வலியுறுத்த வேண்டும்- டாக்டர் ராமதாஸ் கோரிக்கை + "||" + India should urge at UN to protect Tamils in Sri Lanka - Dr. Ramadoss

இலங்கையில் தமிழர்களை காக்க ஐ.நா.சபையில் இந்தியா வலியுறுத்த வேண்டும்- டாக்டர் ராமதாஸ் கோரிக்கை