மாநில செய்திகள்

புத்தக கண்காட்சியில் அலைமோதிய வாசகர்கள் கூட்டம் ஆயிரக்கணக்கில் குவிந்தனர் + "||" + Thousands of avid readers gathered at the book fair

புத்தக கண்காட்சியில் அலைமோதிய வாசகர்கள் கூட்டம் ஆயிரக்கணக்கில் குவிந்தனர்