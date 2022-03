மாநில செய்திகள்

தஞ்சை அருகே லாரி மீது கார் மோதியதில் 2 பேர் பலி..! + "||" + Two killed in car-truck collision near Tanjore

தஞ்சை அருகே லாரி மீது கார் மோதியதில் 2 பேர் பலி..!