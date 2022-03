மாநில செய்திகள்

கலை அறிவியல் படிப்புகளுக்கானசென்டாக் கலந்தாய்வு தொடங்கியதுமுதல் நாளில் 296 மாணவர்கள் சேர்ந்தனர் + "||" + For arts and science courses The centac consultation began 296 students joined on the first day

