மாநில செய்திகள்

அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு மட்டும் மருத்துவ படிப்பில் இடஒதுக்கீடா? ஐகோர்ட்டு கேள்வி + "||" + Is there a reservation in medical school for government school students only? ICourt question

அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு மட்டும் மருத்துவ படிப்பில் இடஒதுக்கீடா? ஐகோர்ட்டு கேள்வி