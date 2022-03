மாநில செய்திகள்

விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சிக்கு ஒதுக்கிய தலைவர் பதவியை தி.மு.க. கைப்பற்றியது + "||" + The DMK has appointed the leader of the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE). Captured

விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சிக்கு ஒதுக்கிய தலைவர் பதவியை தி.மு.க. கைப்பற்றியது