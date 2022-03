மாநில செய்திகள்

வங்க கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் வலுப்பெற்று தமிழக கடற்கரையை நோக்கி நகரும் + "||" + The depression formed in the Bay of Bengal will strengthen and move towards the coast of Tamil Nadu

வங்க கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் வலுப்பெற்று தமிழக கடற்கரையை நோக்கி நகரும்