மாநில செய்திகள்

30 ஆயிரம் கிலோ மீட்டர் மோட்டார் சைக்கிள் பயணம் செய்யும் ஜக்கி வாசுதேவ் - கோவையில் இருந்து புறப்பட்டார் + "||" + Zaki Vasudev, who was traveling 30,000 km on a motorcycle, left Coimbatore

30 ஆயிரம் கிலோ மீட்டர் மோட்டார் சைக்கிள் பயணம் செய்யும் ஜக்கி வாசுதேவ் - கோவையில் இருந்து புறப்பட்டார்