மாநில செய்திகள்

பன்றி குறுக்கே வந்ததால் கவிழ்ந்த ஆட்டோ; டிரைவர் உயிரிழப்பு - 4 பேர் படுகாயம்...! + "||" + Auto overturned as pig came across; Driver killed, 4 injured in road mishap

பன்றி குறுக்கே வந்ததால் கவிழ்ந்த ஆட்டோ; டிரைவர் உயிரிழப்பு - 4 பேர் படுகாயம்...!