மாநில செய்திகள்

பழுதாகி நின்ற லாரி மீது மற்றொரு லாரி மோதி விபத்து - 2 பேர் உயிரிழப்பு...! + "||" + Another truck collided with a broken down truck - 2 killed ...!

பழுதாகி நின்ற லாரி மீது மற்றொரு லாரி மோதி விபத்து - 2 பேர் உயிரிழப்பு...!