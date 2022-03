மாநில செய்திகள்

சென்னை: நகைக்காக பெண்ணை கொலை செய்த 2 பேருக்கு ஆயுள்தண்டனை..! + "||" + Chennai court has sentenced two persons to life imprisonment for killing a woman for jewelery

சென்னை: நகைக்காக பெண்ணை கொலை செய்த 2 பேருக்கு ஆயுள்தண்டனை..!