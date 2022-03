மாநில செய்திகள்

தாறுமாறாக ஓடிய கார் சாலையோரம் நின்ற வாகனங்கள் மீது மோதியது 5 கார்கள் சேதம் + "||" + uncontrolled car was Hitted car which is parked in thwe roadside

