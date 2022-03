மாநில செய்திகள்

மேகதாது அணை பிரச்சினை தொடர்பாக இரு மாநிலங்கள் இடையே சுமுகமாக பேசி தீர்வு எல்.முருகன் பேட்டி + "||" + Interview with L. Murugan on the issue of Megha Dadu Dam

மேகதாது அணை பிரச்சினை தொடர்பாக இரு மாநிலங்கள் இடையே சுமுகமாக பேசி தீர்வு எல்.முருகன் பேட்டி