மாநில செய்திகள்

ரூ.500 கள்ள நோட்டுகளைபுழக்கத்தில் விட்டதாக மேலும் ஒருவர் கைதுபடகு மூலம் கடல் வழியாக கூட்டாளி தப்பி ஓட்டம் + "||" + Rs 500 counterfeit notes another arrested for circulating allied escape by sea by boat

ரூ.500 கள்ள நோட்டுகளைபுழக்கத்தில் விட்டதாக மேலும் ஒருவர் கைதுபடகு மூலம் கடல் வழியாக கூட்டாளி தப்பி ஓட்டம்