மாநில செய்திகள்

ரேஷன் கார்டுகளில் இறந்தவர்களின் பெயரை நீக்க வேண்டும்குடிமைப்பொருள் வழங்கல் துறை அறிவுறுத்தல் + "||" + The Department of Civil Supplies has advised that the names of the deceased should be removed from the ration cards.

ரேஷன் கார்டுகளில் இறந்தவர்களின் பெயரை நீக்க வேண்டும்குடிமைப்பொருள் வழங்கல் துறை அறிவுறுத்தல்